Полісся скористалось подарунком Оболоні й повернуло лідерство Першої ліги
Поєдинок Полісся з Кременем не подарував прихильникам українського футболу сенсації.
Перша ліга. Чемпіонська група, 2 тур
Кремінь – Полісся – 0:2
Голи: Будківський, 6, Грицук, 23 (пен.)
Напередодні Оболонь втратила очки з тернопільською Нивою, зробивши подарунок житомирян. Команді Юрія Калітвінцева треба було обіграти колектив з Кременчука, щоб повернути лідерство. Це вона і зробила.
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Доля поєдинку вирішилась уже на старті. На 6 хвилині Будківський вдало зіграв під час подачі з кутового й головою перевів сферу у ворота. На екваторі тайму Грицук реалізував пенальті, який заробив Морозко. По перерві житомирянам вдалось втримати позитивний для них результат.
Це означає, що Полісся знову стало лідером чемпіонської групи, на 1 заліковий бал випередивши Оболонь. Кремінь залишився останнім.