Первая лига. Чемпионская группа, 2 тур

Кремень – Полесье – 0:2

Голы: Будковский, 6, Грицук, 23 (пен.)

Накануне Оболонь потеряла очки с тернопольской Нивой, сделав подарок житомирян. Команде Юрия Калитвинцева нужно было обыграть коллектив из Кременчуга, чтобы вернуть лидерство. Это она и сделала.

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Судьба поединка решилась уже на старте. На 6 минуте Будковский удачно сыграл при подаче с углового и головой перевел сферу в ворота. На экваторе тайма Грицук реализовал пенальти, заработанный Морозко. После перерыва житомирянам удалось удержать положительный для них результат.

Это означает, что Полесье снова стало лидером чемпионской группы, на 1 зачетный балл опередив Оболонь. Кремень остался последним.

Турнирная таблица Первой лиги