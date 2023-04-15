Оболонь поки зовсім не виправдовує статус одного з фаворитів на підвищення у класі.

Перша ліга. Чемпіонська група, 2 тур

Оболонь – Нива Тернопіль – 1:1

Голи: Черненко, 60 – Волохатий, 51

Нереалізований пенальті: Черненко, 60

Тиждень тому Оболонь не змогла здолати Епіцентр, а цього разу приймала ще одну команду з нижньої частини чемпіонської групи – тернопільську Ниву.

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Після "сухого" першого тайму суперники видали активні 15 хвилин на початку другого. Рахунок несподівано відкрила Нива. Роман Волохатий ідеально відреагував на рикошет і одним дотиком пробив повз голкіпера. Зусилля партнерів нівелював Слива. Захисник Ниви привіз пенальті, збивши Слободяна-молодшого у карному майданчику. Черненко програв дуель Механіву, але сам першим встиг на добивання – 1:1.

Другою поспіль осічкою Оболоні може скористатися Полісся, яке відстає на 2 очки і завтра зіграє проти Кременя.

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