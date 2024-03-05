Житомирський клуб домовився про дострокове припинення дії контракту з Владиславом Огірею за згодою сторін, повідомляє офіційний сайт Полісся.

Екс-форвард збірної України не повернеться до УПЛ

"Хочу подякувати вболівальникам за постійну підтримку. Щоразу, виходячи із капітанською пов'язкою на поле, я відчував, що я і хлопці маємо викластись на усі 100%, аби не підвести тих, хто завжди із командою. Час у клубі був для мене справді приємним і частинка Житомира назавжди залишиться зі мною", – сказав Огіря.

До слова, вихованець Зорі перебрався в Полісся влітку 2021 року. Був лідером і капітаном команди, яка виграла Першу лігу. УПЛ Огіря також починав у статусі основного, але дуже швидко програв конкуренцію, зігравши у нинішньому сезоні лише 475 хвилин.

"Звикли, що коли тобі за 30, ти "збитий льотчик": Денис Олійник – про кар’єру в 36, повагу до Мілевського, мир з Алієвим