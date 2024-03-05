Житомирский клуб договорился о досрочном прекращении действия контракта с Владиславом Огирей по соглашению сторон, сообщает официальный сайт Полесья.

Экс-форвард сборной Украины не вернется в УПЛ

"Хочу поблагодарить болельщиков за постоянную поддержку. Каждый раз, выходя с капитанской повязкой на поле, я чувствовал, что я и ребята должны выложиться на все 100%, чтобы не подвести тех, кто всегда с командой. Время в клубе было для меня действительно приятным, и частичка Житомира навсегда останется со мной", – сказал Огиря.

К слову, воспитанник Зари перебрался в Полесье летом 2021 года. Был лидером и капитаном команды, которая выиграла Первую лигу. УПЛ Огиря также начинал в статусе основного, но очень быстро проиграл конкуренцию, сыграв в нынешнем сезоне лишь 475 минут.

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