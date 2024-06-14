Депортіва Алахуеленсе на своєму офіційному сайті повідомив про трансфер Рональда Матарріти, який відомий українському вболівальнику за виступами у складі СК Дніпро-1.

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Футболіст повернувся до рідного клубу на правах вільного агента, підписавши угоду на 2 роки. Попередній сезон Матарріта провів у складі грецького Аріса, але зіграв лише в 4 матчах.

Додамо, що Рональд виступав за СК Дніпро-1 з січня по липень 2023 року, зігравши за дніпрян в 9 поєдинках.

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