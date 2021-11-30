Полісся попрощалось одразу із 7-ма гравцями, серед яких екс-форвард збірної України
На команду Юрія Калітвінцева очікують серйозні зміни у зимове міжсезоння.
На офіційному сайті Полісся повідомляється про припинення співпраці одразу із 7-ма футболістами.
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Житомирський клуб покинули голкіпер Анатолій Тимофєєв, захисники Сергій Швець, Артем Тєрєхов, Бадрі Акубардія, півзахисник Олександр Глагола, а також форварди Юрій Коломоєць та Богдан Оринчак.
Після 18-ти турів Першої ліги Полісся розташувалось на 9-й сходинці турнірної таблиці. Клуб подякував футболістам за пророблену роботу і побажав подальших успіхів у кар’єрі.
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