На официальном сайте Полесья сообщается о прекращении сотрудничества сразу с 7 футболистами.

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Житомирский клуб покинули голкипер Анатолий Тимофеев, защитники Сергей Швец, Артем Терехов, Бадри Акубардия, полузащитник Александр Глагола, а также форварды Юрий Коломоец и Богдан Оринчак.

После 18 туров Первой лиги Полесье расположилось на 9-й строчке турнирной таблицы. Клуб поблагодарил футболистов за проделанную работу и пожелал дальнейших успехов в карьере.

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