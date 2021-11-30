Полесье попрощалось сразу с 7 игроками, среди которых экс-форвард сборной Украины
30 ноября 23:38 - Читати українською
Команду Юрия Калитвинцева ждут серьезные изменения в зимнее межсезонье.
На официальном сайте Полесья сообщается о прекращении сотрудничества сразу с 7 футболистами.
Первая лига: Металлист одолел Оболонь в последнем матче года – Пейшото снова забил
Житомирский клуб покинули голкипер Анатолий Тимофеев, защитники Сергей Швец, Артем Терехов, Бадри Акубардия, полузащитник Александр Глагола, а также форварды Юрий Коломоец и Богдан Оринчак.
После 18 туров Первой лиги Полесье расположилось на 9-й строчке турнирной таблицы. Клуб поблагодарил футболистов за проделанную работу и пожелал дальнейших успехов в карьере.
"Мессі подобався у дитинстві": син хавбека бронзових Карпат – про дебют за Рух, Марлоса і три промахи з пенальті
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter