"Пилипе, ти один з тих, завдяки кому ми вперше в своїй історії граємо в УПЛ. Ти один з тих, завдяки кому ми в перше в своїй історії вийшли в півфінал національного кубка. Це футбол. Всі голи і перемоги ще попереду. Ми з тобою, наш найкращий бомбардире", – звернулась до Будківського прес-служба Полісся в Telegram.

Геніальність Ісенка у відеоогляді матчу Полісся – Ворскла – 0:1

Нападник, своєю чергою, перепросив у вболівальників команди: "Хочу перепросити у всіх за результат і нереалізований пенальті... Дякую всім вболівальникам і хто працює в клубі, кожному, хто вірить в команду. Дякую за підтримку, разом ми пройдемо цей тяжкий час... Ще раз вибачаюсь за результати... Дуже вірю, що всі великі перемоги в нас з вами попереду".

Нагадаємо, наприкінці матчу Полісся – Ворскла арбітр призначив пенальті у ворота полтавців. Проте, Будківський не зміг з позначки переграти Ісенка, який і вивів Ворсклу до фіналу Кубка України.

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