"Филипп, ты один из тех, благодаря кому мы впервые в своей истории играем в УПЛ. Ты один из тех, благодаря кому мы в первое в своей истории вышли в полуфинал национального кубка. Это футбол. Все голы и победы еще впереди. Мы с тобой, наш лучший бомбардир", – обратилась к Будковскому пресс-служба Полесья в Telegram.

Гениальность Исенко в видеообзоре матча Полесье – Ворскла – 0:1

Нападающий, в свою очередь, извинился перед болельщиками команды: "Хочу извиниться перед всеми за результат и нереализованный пенальти... Спасибо всем болельщикам и кто работает в клубе, каждому, кто верит в команду. Спасибо за поддержку, вместе мы пройдем это тяжелое время... Еще раз извиняюсь за результаты... Очень верю, что все большие победы у нас с вами впереди".

Напомним, в конце матча Полесье – Ворскла арбитр назначил пенальти в ворота полтавчан. Однако, Будковский не смог с отметки переиграть Исенко, который и вывел Ворсклу в финал Кубка Украины.

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