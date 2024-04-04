Вчора Шахтар впевнено розгромив Чорноморець, а сьогодні Полісся приймало Ворсклу в рамках іншого півфіналу. Для житомирян це вже був історичний похід, адже раніше вони не доходили навіть до чвертьфіналу Кубка. Натомість Ворскла 4 роки тому грала у фіналі, а в 2009-му взагалі забрала трофей. Що об'єднувало команди, то це погані результати в чемпіонаті. Ворскла програла 2 останні матчі, Полісся – 4 і встигло звільнити тренера Юрія Калітвінцева.

За перші півгодини згадати майже нічого. Суперники боялися ризикувати і жорстко доводили до кінця кожен епізод. Ворскла вибухнула подвійним моментом за кілька секунд. Втім, Бойко забрав удар Хрипчука, а спроба Челядіна просвистіла над поперечкою. Полісся відповіло стандартами. 20-річний Павло Ісенко невпевнено грав на виходах, подарувавши господарям дві нагоди. Шабанов не зміг замкнути високу подачу, а Будківський влучив у стійку.

Коли нулі до перерви здавалися неминучими, Ворскла забила. Степанюк грудьми дуже зручно обробив силовий простріл для Мякушка – 0:1.

Полісся завершило тайм без ударів у площину, тому Сергій Шищенко вирішив втрутитись. У перерві керманич житомирян провів подвійну заміну у стилі Сергія Реброва, перейшовши на гру з двома нападниками. Назаренко/Луїфер вийшли замість Фортюна/Танковського.

Нова схема не стала проблемою для Ворскли. Гості дуже впевнено обороняли свою перевагу і не забували вилітати в контратаки. Степанюк навіть забив, але з відвертого офсайду. На 79-й хвилині сталася неприємність – команди пішли з поля через повітряну тривогу. Пауза тривала близько 40 хвилин, за які гравці мали налаштуватися на фінальний ривок.

Хрипчук явно не впорався з цим завданням. На першій ж подачі штрафного молодий центрбек Ворскли потягнув Будківського за футболку і "привіз" пенальті. Шищенко нервово закрив очі, щоб не дивитись на пенальті підопічного. Зате Ісенко зберігав спокій. Кіпер Ворскли іронічно поаплодував арбітру, жовту не отримав і витягнув удар Будківського у нижньому куті. Павло вкотре підтвердив своє реноме майстра пенальті. Колись 16-річним юнаком він дебютував у півфіналі Кубка України і поховав Маріуполь трьома сейвами в серії.

Козиряцький додав 3 хвилини, але Ворскла встояла. Полтавці втретє у своїй історії зіграють у фіналі Кубка України. 15 травня на рівненському Авангарді суперником "зелено-білих" стане Шахтар. Свою першу перемогу у 2009-му вони здобули саме проти "гірників" (1:0 з голом Сачка). Нинішній тренер Сергій Долганський тоді підняв трофей у статусі капітана.

Шахтар вийшов у фінал Кубка України, розгромивши Чорноморець – Судаков оформив дубль, віддав асист і забив у стилі Мессі