Перший тайм минав майже без моментів, але Ворсклі на останніх секундах вдалося "розмочити" рахунок. Полтавці дещо хаотичним чином довели м'яч до Мякушка, який ударом з льоту змусив капітулювати іншого екс-динамівця Бойка.

Ворскла здолала Полісся і зіграє проти Шахтаря у фіналі Кубка України – Ісенко повторив свій подвиг 16-річної дитини

Другий тайм також був доволі нудним, але Полісся мало розкішну нагоду врятуватись. Відразу після 40-хвилинної повітряної тривоги господарі заробили пенальті. Хрипчук потягнув за футболку Будківського, який і пішов виконувати вирок. Втім, нападник Полісся програв дуель Ісенку, який ще 16-річною дитиною тягнув пенальті у півфіналі Кубка. 0:1 – Ворскла вийшла у фінал і спробує повторити сенсацію проти Шахтаря 15-річної давнини.