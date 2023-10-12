У понеділок, 9 жовтня, відбулося перше тестування автомобіля VAR, який житомирський клуб закупив та передав УАФ. Президент Полісся Геннадій Буткевич виконав обіцянку, заплативши 300 тисяч євро з власної кишені.

"Ми стоїмо на принципі fair play і ми розуміємо, що в сучасних умовах без технології VAR не обійтись. Ми це підтверджуємо і тим, що закупили цю машину за власний рахунок. Її обладнання коштувало майже 300 тисяч євро. Ми це зробили першими в Україні і також наголошуємо на тому, що перших 10 турів Полісся є єдиним клубом, який за власною ініціативою звертався до УАФ, і абсолютно кожен матч, включно з кубковим у Житомирі, проведено із системою VAR. Послуги роботи цієї системи на матчах ФК Полісся оплатив за власний рахунок.

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Чітка позиція Полісся – на кожному матчі має бути присутня система VAR. Або це має бути мобільне авто, на базі якого є все необхідне обладнання, або це має бути, як пропонують інші клуби – повністю стаціонарне устаткування на кожному стадіоні. Тут форма не має значення, має значення суть – потрібно максимально виключити людський фактор, передати події в матчі на розсуд сучасних технологій та мінімізувати помилки та галас довкола суддівських рішень. І за результатом кожного зіграного туру аналізувати футбольну гру, а не помилки арбітрів.

УАФ сприйняло таку ініціативу Полісся та президента клубу Геннадія Буткевича позитивно. Більше того – наш приклад слугував прикладом для інших клубів, ми знаємо, що інші клуби так само здійснили, але вже після нас, закупівлю машин VAR. Сподіваємось, що вже найближчим часом автомобіль, який ми передали, приступить до роботи та стане на обслуговування арбітражу", – резюмував гендир Полісся Володимир Загурський у коментарі клубній прес-службі.

Полісся перемогло Динамо у перестрілці з 5 голами, забивши двічі у меншості та вирвавшись на першу позицію в УПЛ