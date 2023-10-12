В понедельник, 9 октября, прошло первое тестирование автомобиля VAR, который житомирский клуб закупил и передал УАФ. Президент Полесья Геннадий Буткевич выполнил обещание, заплатив 300 тысяч евро из собственного кармана.

"Мы стоим на принципе fair play и мы понимаем, что в современных условиях без технологии VAR не обойтись. Мы это подтверждаем и тем, что закупили эту машину за свой счет. Ее оборудование стоило почти 300 тысяч евро. Мы это сделали первыми в Украине и также отмечаем, что первые 10 туров Полесье является единственным клубом, который по собственной инициативе обращался в УАФ, и абсолютно каждый матч, включая кубковый в Житомире, проведен с системой VAR.

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Четкая позиция Полесья – на каждом матче должна присутствовать система VAR. Либо это должно быть мобильное авто, на базе которого есть все необходимое оборудование, либо это должно быть, как предлагают другие клубы – полностью стационарное оборудование на каждом стадионе. Здесь форма не имеет значения, имеет значение суть – нужно максимально исключить человеческий фактор, передать события в матче по усмотрению современных технологий и минимизировать ошибки и шум вокруг судейских решений. И по результату каждого сыгранного тура анализировать футбольную игру, а не ошибки арбитров.

УАФ восприняло такую инициативу Полесья и президента клуба Геннадия Буткевича положительно. Более того – наш пример послужил примером для других клубов, мы знаем, что другие клубы так же осуществили, но уже после нас, закупку машин VAR. Надеемся, что уже в ближайшее время автомобиль, который мы передали, приступит к работе и станет на обслуживание арбитража", – резюмировал гендир Полесья Владимир Загурский в комментарии клубной пресс-службе.

Полесье победило Динамо в перестрелке с 5 голами, забив дважды в меньшинстве и вырвавшись на первую позицию в УПЛ