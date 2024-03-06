Полісся на офіційному сайті повідомило, що Аріельсон більше не є гравцем житомирської команди.

СК Дніпро-1 не зміг підписати екс-легіонера Полісся – форвард віддав перевагу Першій лізі замість УПЛ

Бразилець приєднався до "вовків" лише влітку 2023 року, встиг зіграти за Полісся в 16 матчах та відзначитись голом та 2 асистами. Цікаво, що гравця пов'язують з переходом у львівські Карпати, які зараз виступають в Першій лізі. До Аріельсона проявляв інтерес і СК Дніпро-1, який перебуває на лідируючих позиціях в УПЛ, але бразилець зацікавлений у переході до "зелено-білих".

Водночас Полісся оголосило, що новим шеф-скаутом клубу став Анатолій Волков. Раніше він протягом півтора року працював скаутом у Шахтарі. В його обов'язки входитиме: створення відділу скаутингу, набір співробітників, їхнє навчання, формування якісного складу головної команди клубу шляхом скаутингу та аналізу чинних гравців Полісся, системне підвищення ринкової вартості футболістів команди.

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