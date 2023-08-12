Форвард Крузейро Аріельсон Сампайо продовжить кар'єру у Полісся, повідомляє офіційний сайт "зелено-жовтих".

Полісся підпише бразильського форварда – клуб анонсував черговий трансфер

18-річний нападник виступатиме за команду Юрія Калітвінцева на правах оренди. У житомирян буде право першочергового викупу футболіста.

Нагадаємо, Сампайо – вихованець Крузейро. Виступав за юнацькі команди бразильців. В його активі 2 голи у 9 матчах за U-20. Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.

Цікаво, що Полісся декілька днів тому вже оголосило про трансфер Аріельсона, але незабаром прибрало всі згадки про нього зі своїх соцмереж.

Полісся – Рух і ще два матчі УПЛ. Анонс