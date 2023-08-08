Полісся підпише бразильського форварда – клуб анонсував черговий трансфер
Бразилець Аріельсон може продовжити свою кар'єру в складі команди Юрія Калітвінцева.
Житомирське Полісся продовжує шукати підсилення на трансферному ринку цього літа.
Чорноморець може підписати скандального екс-вінгера Шахтаря – його вже вдруге виганяють з клубу УПЛ
Як повідомляє видання Globo Esporte, до команди Калітвінцева вже найближчим часом може приєднатися бразильський форвард Аріельсон, який виступає в складі Крузейро. За інформацією джерела, Полісся планує взяти в оренду 18-річного форварда, але у клубу буде можливість викупу частини прав на футболіста.
Цікаво, що Полісся теж анонсувало майбутній трансфер, опублікувавши в своїх соціальних мережах колаж, який натякає на перехід Аріельсона.
18-річний центральний нападник провів 9 матчів за Крузейро U-20, в його активі 2 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.
СК Дніпро-1 без Довбика дотиснув новачка УПЛ – розкішні гармати перекрили 70 хвилин слабкого футболу у більшості