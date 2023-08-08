Бразилець Аріельсон може продовжити свою кар'єру в складі команди Юрія Калітвінцева.

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Як повідомляє видання Globo Esporte, до команди Калітвінцева вже найближчим часом може приєднатися бразильський форвард Аріельсон, який виступає в складі Крузейро. За інформацією джерела, Полісся планує взяти в оренду 18-річного форварда, але у клубу буде можливість викупу частини прав на футболіста.

Цікаво, що Полісся теж анонсувало майбутній трансфер, опублікувавши в своїх соціальних мережах колаж, який натякає на перехід Аріельсона.

18-річний центральний нападник провів 9 матчів за Крузейро U-20, в його активі 2 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.

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