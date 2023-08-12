В рамках 3-го туру УПЛ Полісся приймає Рух, Чорноморець зіграє з Оболонню, а Колос – з Вересом. Анонс і прогноз букмекерів на матчі підкаже "Футбол 24".

Полісся – Рух

Матч Полісся – Рух відбудеться сьогодні, 12-го серпня, на Центральному міському стадіоні в Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Полісся видало доволі симпатичний старт в УПЛ, впевнено здолавши Верес і давши гідний бій СК Дніпру-1. Граючи вдесятьох з 19-ї хвилини, житомирці виглядали не гірше за віце-чемпіона й були близькими до нічиєї – а то і до перемоги. Що найбільш важливо, в другому матчі підопічні Юрія Калітвінцева продемонстрували тактичний прогрес, хоча тут не обійшлося і без жахливої структури дніпровців.

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Рух взагалі стали називати відкриттям сезону. У перших двох турах львів'яни перемогли Зорю та Ворсклу із сумарним рахунком 6:2, причому за однаковим сценарієм. Команда Віталія Пономарьова пропускала ранній гол, витримувала стартовий натиск суперника й різко додавала по перерві – і не просто додавала, а відверто розривала.

При цьому колектив створював велику кількість моментів. Особливо вражає Климчук, який забив три голи, віддав асист і заробив вилучення для центрбека луганців. Крім того, на заміну потужно виходив молодий Квасниця. На допомогу їм цього тижня прийшов серйозний новачок – французький вінгер Плюман, який виступав за молодіжки збірної Франції, Ланса й Фулхема.

Тим не менш, коронувати Рух кудись у єврокубки зарано. Львів'яни скористались поганим розподілом сил з боку Зорі та втомою Ворскли. У Полісся таких проблем немає, тож далі буде значно важче.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Кушніренко (Полісся)

Орієнтовні склади на матч Полісся – Рух

Полісся: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Огіря, Козак – Назаренко, Танковський, Макуана – Будківський

Рух: Ледвій – Сич, Слюбик, Дідик, Роман – Сапуга, Притула, Едсон – Квасниця, Климчук, Соломон-Отабор

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Полісся фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу житомирського клубу – 2.22. Шанси Руха на звитягу оцінили значно нижче – такий результат має коефіцієнт 3.40. Схожі цифри дають і на нічию (кф 3.50).

Фахівці не плекають надії на результативний матч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.10, аналогічний тотал менше – 1.76. Гол Пилипа Будківського помножить ставку на 2.50, а Юрія Климчука – на 2.75.

Чорноморець – Оболонь

Матч Чорноморець – Оболонь відбудеться сьогодні, 12-го серпня, на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Одесити потужно відкрили сезон, перегравши ЛНЗ у фірмовому стилі. Попри суттєве оновлення основного складу та скромний резерв, "моряки" інтенсивно пресингували й класно комбінували. Втім, вже у наступному турі Колос зв'язав Чорноморець по руках і ногах – матч проходив без моментів, при великій кількості біганини й боротьби. За такого сценарію підопічні Романа Григорчука згоріли з рахунком 0:2.

Робити далекоглядні висновки з цих результатів зарано. Краще відзначити поповнення у складі одеситів – "моряки" повернули Авагімяна (точніше, орендували Артура з Олександрії). Подивимось, чи допоможе він у сьогоднішньому матчі.

Суперник у Чорноморця непростий. Від Оболоні очікували безнадійної боротьби за виживання, адже команда зайшла в УПЛ з першоліговим складом і без підсилення. Суха нічия з Колосом у матчі з одним моментом ніби підтверджувала прогнози – втім, вже за тиждень підопічні Валерія Іващенка видали щось неймовірне. Поєдинок з Динамо (2:4), в якому арбітри не зарахували гол "пивоварів" і не призначили пенальті у ворота "біло-синіх", повернувши вболівальників у золоті часи чемпіонату України.

Оболонь створила купу гострих епізодів – втім, слід не забувати, що без жахливої гри оборони Динамо такої епічності у матчі не було б. Команда просто програла б з рахунком 0:4, а то і більше. Тим не менш, уоуч і керівництво "зелено-білих" списали поразку на арбітраж.

Робити висновки по двох іграх зарано. Далі Оболоні може бути значно важче, однак прямо зараз підопічні Валерія Іващенка змушують з собою рахуватись. Чорноморцю доведеться викластись на максимум, аби здолати киян.

Кадрова ситуація

Травмовані: Войтіховський, Бадібанга (Чорноморець)

Дискваліфіковані: Груша (Оболонь)

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Оболонь

Чорноморець: Білик – Путря, Салюк, Гучек, Єрмаков – Кузик, Шпорн, Васильєв – Брагару, Ієде, Бойчук

Оболонь: Федорівський – Фатєєв, Приймак, Лук’янчук, Осман – Черненко, Мороз – Мединський, Слободян, Прокопенко — Краснопір

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Чорноморець фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу одеського клубу – 1.99. Шанси Оболоні на звитягу оцінили значно нижче – такий результат має коефіцієнт 3.95. Схожі цифри дають і на нічию (кф 3.60).

Фахівці не очікують великої кількості голів. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.20, аналогічний тотал менше – 1.69. Гол Самсона Ієде помножить ставку на 2.50, а Богдана Бойчука – на 3.00.

Колос – Верес

Матч Колос – Верес відбудеться сьогодні, 12-го серпня, на стадіоні "Колос" у Ковалівці. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Про Колос дещо ми вже розказали. Варто відзначити оновлену тактику ковалівців – Ярослав Вишняк перейшов на схему в три захисники, а команда стала інтенсивніше пресингувати та вести єдиноборства. Крім того, в очі впадало цікаве використання Демченка при роботі на м'ячі. Опорник формально грає в ролі правого інсайда, однак по суті він грає без прив'язки до позиції, допомагаючи креативити між лініями.

Креатив у Колоса поки що вкрай скромний. Надійна оборона й гра на результат поки що для "хліборобів" важливіші. Тим не менш, такий футбол ефективний, а ще ефективнішим він може стати з приходом Ранжела. Екс-форвард Ворскли минулого тижня перейшов у табір ковалівців і вже готовий вийти на поле.

Сьогодні вони зустрінуться з дуже схожим колективом. Верес теж ставить на роботу без м'яча, організованість та агресивний пресинг. У матчі з Поліссям в першому турі це не спрацювало, однак проти Шахтаря рівняни несподівано видали вражаючий перфоманс – "народний клуб" не просто зіграв внічию, а й майже нічого не дозволив біля власних воріт. Не буде перебільшенням сказати, що в тактичному плані Сергій Лавриненко переграв Патріка ван Леувена.

Втім, скромний кадровий потенціал обмежує можливості Вереса, а успіх з "гірниками" має важливий нюанс. Стримувати атакувальні колективи простіше, ніж самому ламати оборонні блоки – та і Шахтар поки що грає напіврезервом. Саме тому рівнянам варто забути про попередній тур. З Колосом буде дуже непросто.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ющишин (Верес)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Верес

Колос: Фесюн – Золотов, Бурда, Бондаренко – Лучкевич, Оріховський, Богданов, Цуріков – Демченко, Мякушко – Безбородько

Верес: Паст – Гагун, Курко, Вовченко, Шевченко – Кухарук, Кучеров – Блізніченко, Сікейра, Дахновський – Марусич

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Колос фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу ковалівців – 2.20. Шанси Вереса на звитягу оцінили значно нижче – такий результат має коефіцієнт 3.55. Схожі цифри дають і на нічию (кф 3.35).

Фахівці не очікують великої кількості голів. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.23, аналогічний тотал менше – 1.58. Гол Дениса Безбородька помножить ставку на 2.75, а Михайла Шестакова – аж на 4.00.

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