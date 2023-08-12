Форвард Крузейро Ариэльсон Сампайо продолжит карьеру в Полесье, сообщает официальный сайт "зелено-желтых".

Полесье подпишет бразильского форварда – клуб анонсировал очередной трансфер

18-летний нападающий будет выступать за команду Юрия Калитвинцева на правах аренды. У житомирян будет право первоочередного выкупа футболиста.

Напомним, Сампайо – воспитанник Крузейро. Выступал за юношеские команды бразильцев. В его активе 2 гола в 9 матчах за U-20. Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

Интересно, что Полесье несколько дней назад уже объявило о трансфере Ариэльсона, но вскоре убрало все упоминания о нем из своих соцсетей.

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