Полісся оголосило про трансфер легіонера з Бразилії – раніше він відмовився повертатись у розташування СК Дніпро-1
Нападник Венделл Габріель офіційно приєднався до житомирського клубу.
Венделл став гравцем Полісся, підписавши контракт на 4 роки, повідомляє офіційний сайт клубу.
Полісся офіційно поділилося двома гравцями з аутсайдером УПЛ
Останнім його клубом був СК Дніпро-1, де він відзначився демаршем, відмовившись повертатись до України. За основну команду дніпрян бразилець так і не зіграв.
Додамо, що 19-річний Венделл приєднався до СК Дніпро-1 у статусі вільного агента влітку 2023 року і виступав за молодіжну команду дніпрян. У чемпіонаті U-19 бразилець загалом зіграв 499 хвилин у 14 матчах та відзначився дев’ятьма забитими м’ячами.
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