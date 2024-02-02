Венделл став гравцем Полісся, підписавши контракт на 4 роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

Полісся офіційно поділилося двома гравцями з аутсайдером УПЛ

Останнім його клубом був СК Дніпро-1, де він відзначився демаршем, відмовившись повертатись до України. За основну команду дніпрян бразилець так і не зіграв.

Додамо, що 19-річний Венделл приєднався до СК Дніпро-1 у статусі вільного агента влітку 2023 року і виступав за молодіжну команду дніпрян. У чемпіонаті U-19 бразилець загалом зіграв 499 хвилин у 14 матчах та відзначився дев’ятьма забитими м’ячами.

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