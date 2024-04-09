У матчі 23-го туру УПЛ проти Миная Будківський вийшов на заміну, але через травму не зміг дограти до кінця. Пилип зіштовхнувся головами з суперником під час боротьби за верховий м'яч.

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"Швидка доставила футболіста у місцеву лікарню, де він пройшов додаткове обстеження. Після матчу Будківський разом із командою повернувся до Житомира потягом. Вранці 9 квітня медичний штаб клубу отримав розширені результати обстежень і може констатувати – Пилип отримав перелом гайморової кістки на обличчі", – повідомляє прес-служба Полісся.

Житомиряни наразі не розкрили терміни відновлення, але після подібних травм, якщо немає ускладнень, реабілітація може тривати близько місяця. Якийсь час футболісту доведеться використовувати спеціальну маску. У нинішньому сезоні Будківський зіграв 20 матчів, у яких забив 5 голів.

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