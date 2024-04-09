Нападающий Полесья Филипп Будковский в ближайшее время не поможет команде на футбольном поле.

В матче 23-го тура УПЛ против Миная Будковский вышел на замену, но из-за травмы не смог доиграть до конца. Филипп столкнулся головами с соперником во время борьбы за верховой мяч.

Снятие 8-матчевого проклятия в видеообзоре дуэли Минай – Полесье – 2:3

"Скорая доставила футболиста в местную больницу, где он прошел дополнительное обследование. После матча Будковский вместе с командой вернулся в Житомир на поезде. Утром 9 апреля медицинский штаб клуба получил расширенные результаты обследований и может констатировать – Филипп получил перелом гайморовой кости на лице", – сообщает пресс-служба Полесья.

Житомиряне пока не раскрыли сроки восстановления, но после подобных травм, если нет осложнений, реабилитация может длиться меньше месяца. Какое-то время футболисту придется использовать специальную маску. В нынешнем сезоне Будковский сыграл 20 матчей, в которых забил 5 голов.

Полесье прервало 8-матчевую безвыигрышную серию, удержав победу над Минаем – закарпатцы едва не отыгрались с 0:3