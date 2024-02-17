"За моєю інформацією, Аріельсон залишить команду. Його оренду не продовжено. Можливо, ця інформація для когось є доволі дивною, але, скоріш за все, Аріельсон, який непогано почав, потім трохи згас, не витримав якихось там випробувань.

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Можливо, випробувань хорошими транзакціями, які він отримував від клубу. Принаймні, якщо людина у розмові з керівництвом клубу запитує, на якому місці зараз йде команда – це не дуже хороша ознака. Далі без Аріельсона. Пошуки нападника продовжуються", – повідомив Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, 19-річний Аріельсон виступав за Полісся на правах оренди з Крузейро, яка розрахована до завершення сезону 2023/24. За житомирську команду бразилець зіграв 16 матчів, забив 1 гол (дебютна гра в УПЛ проти ЛНЗ) і віддав 2 асисти.

До відома Аріельсона, і щоб інші гравці не повторили сумну долю бразильця – першу частину сезону УПЛ Полісся завершило на третій сходинці. Команда Юрія Калітвінцева набрала 32 очки і відстає від лідерів на 2 бали.

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