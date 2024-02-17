Во второй части сезоне 2023/24 Полесье будет играть без нападающего Ариэльсона, который покинет команду Юрия Калитвинцева.

"По моей информации, Ариэльсон покинет команду. Его аренда не продлена. Возможно, эта информация для кого-то является довольно странной, но, скорее всего, Ариэльсон, который неплохо начал, потом немного угас, не выдержал каких-то там испытаний.

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Возможно, испытаний хорошими транзакциями, которые он получал от клуба. По крайней мере, если человек в разговоре с руководством клуба спрашивает, на каком месте сейчас идет команда – это не очень хороший признак. Дальше без Ариэльсона. Поиски нападающего продолжаются", – сообщил Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Напомним, 19-летний Ариэльсон выступал за Полесье на правах аренды из Крузейро, которая рассчитана до завершения сезона 2023/24. За житомирскую команду бразилец сыграл 16 матчей, забил 1 гол (дебютная игра в УПЛ против ЛНЗ) и отдал 2 ассиста.

К сведению Ариэльсона, и чтобы другие игроки не повторили печальную судьбу бразильца – первую часть сезона УПЛ Полесье завершило на третьей строчке. Команда Юрия Калитвинцева набрала 32 очка и отстает от лидеров на 2 балла.

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