За словами 50-річного екс-керівника ТК "Футбол", йому пощастило отримати лише переломи ребер, адже все могло закінчитися значно гірше.

"Тиждень тому я вперше в житті потрапив у ДТП. І відразу в занадто важку. Я не знаю, коли і кому такий сценарій пропонують вперше, але з огляду на те, як виглядає після зіткнення автівка, розумію, що були і ті, кому такий сценарій пропонували вперше і востаннє.

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Це трапилось на серпантині в Карпатах. Не найсвіжіший Ніссан з дідом, який поспішав по негайних бізнес-справах у Мукачево, вилетів з-за фури на мою смугу. Сховатися за фуру він вже не встиг. Вдарився об хвіст вантажівки і та за інерцією підкинула автівку в мій бік…

Така цікава мить. Думка-блискавка – це точно відбувається зі мною? Можливо, хтось таке пережив. Дякувати Богу, я пережив.

Факт зламаних ребер – найменше з того, що могло статися у випадку, якщо б я не встиг викрутити кермо, уникаючи лобового зіткнення. Удар прийшовся в мій бік. А далі як повтор голу в якості суперслоу, якісь місцеві малолітні пастухи намагаються відкрити розчавлені двері машини, руки в крові від розбитого скла, парашутом маячить у вікні відпрацьований airbag, якісь люди збираються навколо. Запам’ятав, як хтось, стоячи біля автівки, запитує у іншого – бл*, він живий, чи все?

А ти дивишся на всіх, озираючись на ноги, руки, не розуміючи , чи ти не відчуваєш болю, тому що тобі вже все, чи все ж ти вийшов з найгіршого лише з тим, що важко дихати, бо дуже болить десь в області ребер.

Днями я вітав з днем народження мого товариша і колегу Влада Вахильчука. Він талановитий і сконцентрований на результаті. Він мені подобається тому, що він нагадує мені мене самого в молодості. Я привітав його наступним – коли в мене летіло авто, я не згадав жодного з амбітних реалізованих проектів, але на мить я подумав, якщо це кінець, то чи був я по-справжньому щасливим, і чого я недоотримав у житті…

Може, той дід на Ніссані був невипадково на зустрічній смузі. З дідом і його бабцею, до речі, все добре. На всяк випадок кажу. Живі.

Але я хочу побажати кожному з вас відчувати пріоритети і баланс. Життя – це завжди про успіх і амбітність. Але найголовніше – життя це про любов, коли ви заради когось і той, кого ви любите, так само за вас до кінця. Всім здоров’я", – написав Денисов у Facebook.

Нагадаємо, невдовзі після відходу з каналів "Футбол", які припинили мовлення у 2022 році, Олександр Денисов став директором Полісся з медіа, маркетингу і спонсорства. Першу частину сезону 2023/24 житомирська команда завершила на 3-й позиції УПЛ.

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