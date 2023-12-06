Полісся зустрінеться з СК Дніпро-1 в 17-му турі УПЛ. Гру заплановано на п'ятницю, 8 грудня.

Дирекція УПЛ змінила час початку центрального матчу 16-го туру УПЛ між СК Дніпро-1 та Поліссям. Про це пише клубна прес-служба дніпрян.

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Поєдинок розпочнеться о 15:00, а не о 19:00, як планувалося спочатку. Гра відбудеться в п'ятницю, 8 грудня, в Житомирі на центральному міському стадіоні Полісся.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 33 очки. Полісся з 31 балом йде на третьому рядку.

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