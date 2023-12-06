Полесье встретится с СК Днепр-1 в 17 туре УПЛ. Игра запланирована на пятницу, 8 декабря.

Дирекция УПЛ изменила время начала центрального матча 17-го тура УПЛ между СК Днепр-1 и Полесьем. Об этом пишет клубная пресс-служба днепрян.

Легионер Восрклы отреагировал на слухи о переходе в СК Днепр-1 – ныне бомбардир играет в ОАЭ

По официальным данным, поединок начнется в 15.00, а не в 19.00, как планировалось сначала.

Игра состоится в пятницу, 8 декабря, в Житомире на центральном городском стадионе Полесья.

Напомним, СК Днепр-1 занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 очка. Полесье с 31 баллом идет на третьей строчке.

Ворскла одержала волевую победу над СК Днепр-1 – Кривбасс остался лидером благодаря "катеначо" Скрипника