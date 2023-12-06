Легіонер Восркли відреагував на чутки про перехід в СК Дніпро-1 – нині бомбардир грає в ОАЕ
Албанець Таулант Сефері не виключає варіант з поверненням в Україну. У форварда діючий контракт з Ворсклою.
– Де ви зіграєте весняну частину сезону 2023/24 і чи є можливість, що ви повернетеся в Україну – в Ворсклу чи Дніпро-1?
– У мене ще один рік контракту з Ворсклою, тож подивимося, що станеться в майбутньому", – цитує Сефері Sport-express.ua
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Нині албанець виступає в оренді в ФК Бані Яс. Орендна угода розрахована до кінця червня наступного року.
Бані Яс розташовується на сьомому місці серед 14-ти учасників вищого дивізіону чемпіонату ОАЕ з футболу. В ОАЕ 27-річний албанець встиг зіграти у 11 поєдинках у всіх турнірах, забити п’ять голів та відзначитися однією результативною передачею.
Нагадаємо, свого часу на футболіста серйозно претендував СК Дніпро-1. За інформацією деякіх ЗМІ клуб Юрія Берези пропонував Ворсклі один мільйон євро за забивного форварда.
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