Албанець Таулант Сефері не виключає варіант з поверненням в Україну. У форварда діючий контракт з Ворсклою.

– Де ви зіграєте весняну частину сезону 2023/24 і чи є можливість, що ви повернетеся в Україну – в Ворсклу чи Дніпро-1?

– У мене ще один рік контракту з Ворсклою, тож подивимося, що станеться в майбутньому", – цитує Сефері Sport-express.ua

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Нині албанець виступає в оренді в ФК Бані Яс. Орендна угода розрахована до кінця червня наступного року.

Бані Яс розташовується на сьомому місці серед 14-ти учасників вищого дивізіону чемпіонату ОАЕ з футболу. В ОАЕ 27-річний албанець встиг зіграти у 11 поєдинках у всіх турнірах, забити п’ять голів та відзначитися однією результативною передачею.

Нагадаємо, свого часу на футболіста серйозно претендував СК Дніпро-1. За інформацією деякіх ЗМІ клуб Юрія Берези пропонував Ворсклі один мільйон євро за забивного форварда.

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