Ось і добігла кінця перша частина сезону УПЛ. У 2023-му році залишилось відіграти один тур – і Полісся цілком може завершити його на вершині турнірної таблиці. Поки що там розташувались Кривбас і СК Дніпро-1, у яких на два очки більше.

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Як мінімум, зазимувати можна на другій сходинці, однак зробити це непросто. По-перше, через силу дніпровців. По-друге, житомиряни дещо "піднаїлися" – в останніх п'яти турах підопічні Юрія Калітвінцева здобули всього дві перемоги, мінімально здолавши Зорю й зі скандалом перегравши Металіст 1925 (хоча скандал дещо надуманий). З тим же Вересом тиждень тому сталася несподівана нічия.

Хоча це й не обов'язково показник фізичної втоми. Ми можемо лишень фантазувати щодо цього – за даними фітнес-трекерів ситуація може бути інакшою, але в будь-якому разі фізичні кондиції вже не ті. Втім, більшою проблемою є прагматичний стиль. Поліщуки, як і багато інших колективів, віддають м'яч і дуже недурно захищаються, однак атакують банально – через закидання, кроси, дальні удари та стандарти.

Дебютанта УПЛ витягує надзвичайно потужний склад, однак і його потенціал не розкривається на повну. Зокрема, не завжди ефективно використовуються переваги того ж Будківського. Тим не менш, всі ці розмови не мають сенсу, допоки Полісся на коні – Юрій Калітвінцев побудував таку гру і вона успішна. В рамках нинішнього чемпіонату чим простіше, тим краще.

От тільки СК Дніпро-1 теж ставить на прагматизм. Щоправда, Юрій Максимов значно ефективніше розпоряджається своїм кадровим ресурсом – усі футболісти роблять те, що вміють найкраще. Кількість загроз для суперників зросла, заточеності на гру однієї зв'язки немає, оборона теж стала надійнішою (і це при неідеальних захисниках).

Саме ці плюси дозволили виграти 9 матчів з 11-ти при всього одній поразці, якої зазнали через важкий графік та дивну спробу грати з Кривбасом відкрито. Зокрема, на цьому відрізку вдалося бити Шахтар (3:1). Як наслідок, "жовто-чорні" вирвались на перше місце в УПЛ – а потім втратили його, доволі банально згорівши Ворсклі у рідних стінах.

СК Дніпро-1 дав полтавцям забагато свободи, та і загалом виглядав не настільки зібраним, як раніше. Втім, є і глибша проблема – результати в принципі значно яскравіші за рівень футболу. Якщо придивитись, то в кожному другому матчі все вирішувалось своєчасним дальнім ударом, раннім вилученням суперника, швидким голом з можливістю сісти в "автобус", тощо. Іноді моментів-то, крім гольових, і не виникало.

Можна сказати, що ця історія є не багом, а фічею. Вона повторюється з Юрієм Максимовим вже у третьому сезоні поспіль (його Ворскла перебирала по 11 очок). Втім, варто відзначити очевидне – СК Дніпро-1 просто є хорошим середняком з сильним складом і прагматичним стилем, якого не завжди вистачає для матчів проти вітчизняних "автобусів". З тим же Поліссям у Кубку все завершилось вильотом у серії пенальті.

В даному плані дніпровці мало відрізняються від сусідів по турнірній таблиці (як і від більшості сильних команд УПЛ). Саме тому настільки цікаво спостерігати за нинішньою ситуацією на вершині. Хоча самі матчі між ними не настільки цікаві – до цього слід бути готовим.

Кадрова ситуація

Травмовані: Назаренко, Шабанов – Лєднєв, Когут, Третьяков

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Полісся – СК Дніпро-1

Полісся: Бойко – Тейлор, Чоботенко, Гітченко, Смоляков – Кушніренко – Козак, Грицук, Крушинський, Макуана – Будківський

СК Дніпро-1: Волинець – Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець – Вітінью, Бабенко – Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Команди вже "піднаїлись" на кінець сезону, а тут ще й доведеться зустрітись зі своїм дзеркалом. Ну, майже дзеркалом – СК Дніпро-1 цікавіший і ефективніший в атаці, в той час як Полісся надійніше на власній половині. Просто принципи у них приблизно однакові. Обережність, флангові контратаки, стандарти, дальні удари, зміщення з флангів під удар – ці особливості гри характерні і для житомирян, і для дніпровців.

Юрій Максимов пробував грати з такими "дзеркалами" відкрито, що завершилось розгромом від Кривбаса, тож сьогодні слід очікувати більш закритого футболу. Полісся ж, не розкриваючись і віддавши м'яч, розписало з криворіжцями нічию, та і загалом вийшло в топ-3 – тож феєрії від Юрія Калітвінцева теж не очікуємо.

Припускаємо, що поєдинок нагадуватиме саме ту зустріч Полісся й Кривбаса. Голи мають бути, адже колективи регулярно забивають, але їх буде небагато. Нічия 1:1 виглядає цілком ймовірним підсумком матчу.

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