Вот и подошла к концу первая часть сезона УПЛ. В 2023-м году осталось отыграть один тур – и Полесье вполне может завершить его на вершине турнирной таблицы. Пока что там расположились Кривбасс и СК Днепр-1, у которых на два очка больше.

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Как минимум, зазимовать можно на второй строчке, однако сделать это непросто. Во-первых, из-за силы днепровцев. Во-вторых, житомиряне несколько "поднаелись" – в последних пяти турах подопечные Юрия Калитвинцева добыли всего две победы, минимально одолев Зарю и со скандалом переиграв Металлист 1925 (хотя скандал несколько надуманный). С тем же Вересом неделю назад произошла неожиданная ничья.

Хотя это и не обязательно показатель физической усталости. Мы можем только фантазировать на этот счет – по данным фитнес-трекеров ситуация может быть иной, но в любом случае кондиции уже не те. Впрочем, большей проблемой является прагматичный стиль. Полещуки, как и многие другие коллективы, отдают мяч и очень неплохо защищаются, однако атакуют банально – через забросы, кроссы, дальние удары и стандарты.

Дебютанта УПЛ вытягивает чрезвычайно мощный состав, однако и его потенциал не раскрывается на полную. В частности, не всегда эффективно используются преимущества того же Будковского. Тем не менее, все эти разговоры не имеют смысла, пока Полесье на коне – Юрий Калитвинцев построил такую игру и она успешна. В рамках нынешнего чемпионата чем проще, тем лучше.

Вот только СК Днепр-1 тоже ставит на прагматизм. Правда, Юрий Максимов значительно эффективнее распоряжается своим кадровым ресурсом – все футболисты делают то, что умеют лучше всего. Количество угроз для соперников возросло, заточенности на игру одной связки нет, оборона тоже стала надежнее (и это при неидеальных защитниках).

Именно эти плюсы позволили выиграть 9 матчей из 11-ти при всего одном поражении, которое потерпели из-за тяжелого графика и странной попытки играть с Кривбассом открыто. В частности, на этом отрезке удалось бить Шахтер (3:1). Как следствие, "желто-черные" вырвались на первое место в УПЛ – а затем потеряли его, довольно банально сгорев Ворскле в родных стенах.

СК Днепр-1 дал полтавчанам много свободы, да и вообще выглядел не столь собранным, как раньше. Впрочем, есть и более глубокая проблема – результаты в принципе значительно ярче уровня футбола. Если присмотреться, то в каждом втором матче все решалось своевременным дальним ударом, ранним удалением соперника, быстрым голом с возможностью сесть в "автобус" и тому подобное. Иногда моментов-то, кроме голевых, и не возникало.

Можно сказать, что эта история является не багом, а фичей. Она повторяется с Юрием Максимовым уже в третьем сезоне подряд (его Ворскла перебирала по 11 очков). Впрочем, стоит отметить очевидное – СК Днепр-1 просто является хорошим середняком с сильным составом и прагматичным стилем, которого не всегда хватает для матчей против отечественных "автобусов". С тем же Полесьем в Кубке все завершилось вылетом в серии пенальти.

В данном плане днепровцы мало отличаются от соседей по турнирной таблице (как и от большинства сильных команд УПЛ). Именно поэтому столь интересно наблюдать за нынешней ситуацией на вершине. Хотя сами матчи между ними не столь интересны – к этому следует быть готовым.

Кадровая ситуация

Травмированные: Назаренко, Шабанов – Леднев, Когут, Третьяков

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Полесье – СК Днепр-1

Полесье: Бойко – Тейлор, Чоботенко, Гитченко, Смоляков – Кушниренко – Козак, Грицук, Крушинский, Макуана – Будковский

СК Днепр-1: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец – Витинью, Бабенко – Гуцуляк, Пихаленок, Рубчинский – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Команды уже "поднаелись" на конец сезона, а тут еще и придется встретиться со своим зеркалом. Ну, почти зеркалом – СК Днепр-1 интереснее и эффективнее в атаке, в то время как Полесье надежнее на своей половине. Просто принципы у них примерно одинаковые. Осторожность, фланговые контратаки, стандарты, дальние удары, смещение с флангов под удар – эти особенности игры характерны и для житомирян, и для днепровцев.

Юрий Максимов пробовал играть с такими "зеркалами" открыто, что завершилось разгромом от Кривбасса, поэтому сегодня следует ожидать более закрытого футбола. Полесье же, не раскрываясь и отдав мяч, расписало с криворожанами ничью, да и вообще вышло в топ-3 – так что феерии от Юрия Калитвинцева тоже не ожидаем.

Полагаем, что поединок будет напоминать именно ту встречу Полесья и Кривбасса. Голы должны быть, ведь коллективы регулярно забивают, но их будет немного. Ничья 1:1 выглядит вполне вероятным итогом матча.

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