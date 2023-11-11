Полісся вирвало перемогу над Металістом 1925 у матчі 14-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд гри Полісся – Металіст 1925 на "Футбол 24".

Металіст 1925 досить курйозно повів у рахунку. Незручна передача на Бойка призвела до того, що екс-воротар Динамо віддав прямо на суперника – Юсов влучним ударом забив.

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Полісся відігралось по перерві. Макуана навісив до штрафного, а Шастал випередив голкіпера – 1:1. А в кінці гри Дмитро ще й заробив пенальті, який впевнено реалізував Грицук.