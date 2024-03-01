Полісся провело вражаючу трансферну кампанію, підписавши низку легіонерів на ключові позиції – зокрема, центрхава із Сан-Паулу та вінгера, вихованого в лондонському Арсеналі. Були і новачки в центрі нападу, адже після відходу Аріельсона безальтернативним залишився Будківським. Втім, усі ці витрати в першому турі після відновлення сезону не принесли результату.

Житомирці розписали домашню нічию з Рухом, не продемонструвавши оригінальних ідей у атаці. Підопічні Юрія Калітвінцева забили всього один гол з подачі Макуана, яку замкнув Будківський – обох сьогодні в старті не буде. Бені травмувався й вилетів приблизно до кінця літа, а Пилип нарвався на дискваліфікацію. Крім того, поле через пошкодження покидав і правий вінгер Фортюне.

Це – дуже серйозний удар по атаці. Він навіть може стати критичним, адже Макуана й Будківський є геймченджерами у матчах Полісся. Звісно, є альтернативи, але вони не такі яскраві. Особливою тактикою компенсоувати такі проблеми вдасться навряд чи, тож у ЛНЗ буде шанс зачепитись за очки. У дитячого й знекровленого Руха вийшло ж?

Черкасці провели найбільш масштабну трансферну кампанію – не за витратами, а за кількістю новачків. До того ж, Олег Дулуб відмовився від схеми з трійкою захисників, перебудувавшись на 4-2-3-1. Проблемою цих перестановок стала колосальна незіграність, яка минулими вихідними ще й наклалась на важкого суперника. ЛНЗ нарвався на Кривбас, зазнавши розгрому.

В принципі, криворіжці не так багато й створили у тому матчі, але їхнє домінування було тотальним. Черкасці провалили як опорну зону, так і фланги, а також дуже страждали від інтенсивного пресингу – особливо в перші 20 хвилин. Все це вилилось у пропущені голи, тож поки ЛНЗ немає за що хвалити. Футболісти для початку мають адаптуватись до нової країни / нових вимог, відчути один одного й набрати хід.

Кадрова ситуація

Травмовані: Фортюне (під питанням), Макуана – обидва з Полісся

Дискваліфіковані: Будківський, Тейлор (Полісся)

Орієнтовні склади на матч Полісся – ЛНЗ

Полісся: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко – Крушинський, Танковський – Козак, Грицук, Назаренко – Ндукве

ЛНЗ: Кучеренко – Шестаков, Муравський, Саліху, Каплієнко – Бойко, Бар – Наумець, Яшарі, Пасіч – Хобленко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

ЛНЗ сильно страждав від інтенсивного пресингу Кривбаса, а також від настирного форварда Прінса Аду. До того ж, суперник дивував цікавими тактичними рішеннями (наприклад, відправляючи фулбека в опорну зону). Такими фішками Полісся похизуватись не може – житомиряни здорово руйнують гру суперника й контратакують. При цьому головна ударна сила команда зараз недоступна для тренера.

Якщо ЛНЗ не допускатиме таких же привозів, як з Кривбасом (пенальті за гандбол + обрізка перед штрафним), то стримати підопічних Юрія Калітвінцева буде цілком реально. ЛНЗ повинен набирати по ходу сезону.

Враховуючи вищезазначені фактори, ми ставимо на нічию з низькою результативністю. Обидва колективи мають проблеми в атаці, обидва неідеальні у захисті прямо зараз, але в структурному плані вони хороші для гри на руйнування й контри. Голи будуть, але навряд чи вдасться пробити ТБ 2,5.

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