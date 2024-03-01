Полесье провело серьезную трансферную кампанию, подписав ряд легионеров на ключевые позиции – в частности, центрхава из Сан-Паулу и вингера, воспитанного в лондонском Арсенале. Были и новички в центре нападения, ведь после ухода Ариэльсона безальтернативным остался Будковский. Впрочем, все эти траты в первом туре после возобновления сезона не принесли результата.

Житомирцы расписали домашнюю ничью с Рухом, не продемонстрировав оригинальных идей в атаке. Подопечные Юрия Калитвинцева забили всего один гол с подачи Макуана, которую замкнул Будковский – обоих сегодня в старте не будет. Бени травмировался и вылетел примерно до конца лета, а Филипп нарвался на дисквалификацию. Кроме того, поле из-за повреждения покидал и правый вингер Фортюне.

Это – очень серьезный удар по атаке. Он даже может стать критическим, ведь Макуана и Будковский являются геймченджерами в матчах Полесья. Конечно, есть альтернативы, но они не такие яркие. Особой тактикой компенсировать такие проблемы удастся вряд ли (пока таких прецедентов не было), поэтому у ЛНЗ будет шанс зацепиться за очки. У детского и обескровленного Руха получилось же?

Черкасцы провели наиболее масштабную трансферную кампанию – не по расходам, а по количеству новичков. К тому же, Олег Дулуб отказался от схемы с тройкой защитников, перестроившись на 4-2-3-1. Проблемой этих перестановок стала колоссальная несыгранность, которая в минувшие выходные еще и наложилась на тяжелого соперника. ЛНЗ нарвался на Кривбасс, потерпев разгром.

В принципе, криворожане не так много и создали в том матче, но их доминирование было тотальным. Черкасчане провалили как опорную зону, так и фланги, а также очень страдали от интенсивного прессинга – особенно в первые 20 минут. Все это вылилось в пропущенные голы, поэтому пока ЛНЗ не за что хвалить. Футболисты для начала должны адаптироваться к новой стране / новым требованиям, почувствовать друг друга и набрать ход.

Кадровая ситуация

Травмированные: Фортюне (под вопросом), Макуана – оба из Полесья

Дисквалифицированы: Будковский, Тейлор (Полесье)

Ориентировочные составы на матч Полесье – ЛНЗ

Полесье: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко – Крушинский, Танковский – Козак, Грицук, Назаренко – Ндукве

ЛНЗ: Кучеренко – Шестаков, Муравский, Салиху, Каплиенко – Бойко, Бар – Наумец, Яшари, Пасич – Хобленко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

ЛНЗ сильно страдал от интенсивного прессинга Кривбасса, а также от настырного форварда Принса Аду. К тому же, соперник удивлял интересными тактическими решениями (например, отправляя фулбека в опорную зону). Такими фишками Полесье похвастаться не может – житомиряне здорово разрушают игру соперника и контратакуют. При этом главная ударная сила команда сейчас недоступна для тренера.

Если ЛНЗ не будет допускать таких же привозов, как с Кривбассом (пенальти за гандбол + обрезка перед штрафной), то сдержать подопечных Юрия Калитвинцева будет вполне реально. ЛНЗ должен набирать по ходу сезона.

Учитывая вышеупомянутые факторы, мы ставим на ничью с низкой результативностью. Оба коллектива имеют проблемы в атаке, оба неидеальны в защите прямо сейчас, но в структурном плане они хороши для игры на разрушение и контры. Голы будут, но ТБ 2,5 пробить вряд ли удастся.

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