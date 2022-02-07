У Туреччині продовжується міні-турнір Winter Cup, де настала черга зіграти Поліссю та Чорноморцю.

Полісся зустрічається з Чорноморцем в рамках другого раунду Зимового кубка. Стартовий свисток пролунав о 19:00.

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У першому поєдинку команді з Житомира вдалось обіграти Верес (2:1), а Чорноморець у серії пенальті поступився Металісту. Олександр Усик, який кілька днів тому дебютував у професіональному футболі, не потрапив до заявки Полісся.

Після 18-ти турів УПЛ Чорноморець розташовується на 13-й сходинці. Полісся у Першій лізі лише на 9-му місці.

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