Український важковаговик Олександр Усик поділився емоціями від виходу на поле у складі професійної команди.

"Емоції зашкалюють. Коли тільки вийшов на поле – було цікаво. Я вдячний команді, що мене тепло прийняли, ми потоваришували. Дякую тренеру та президенту, що запропонували.

Дебют Усика у відеоогляді матчу Полісся – Верес – 2:1

Я мріяв зіграти за професійну команду ще коли був маленьким, але пішов у бокс. А у 35 років збулася мрія дитинства.

Полісся – сила. Розмір бутс? 45,5, придбав у магазині. Отримав майже 20 хвилин на полі. Чи зіграю ще? Ні, секрети не розповім. Нехай буде інтрижка", – сказав Усик у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, у першому матчі "Зимового Кубка" Полісся оформило камбек, вирвавши перемогу у Вереса (2:1). Усик вийшов на поле на останні 15 хвилин і навіть мав шанс забити.

Полісся здійснило камбек у матчі проти Вереса – дебют Усика міг завершитись голом