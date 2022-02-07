В Турции продолжается мини-турнир Winter Cup, где настал черед сыграть Полесью и Черноморцу.

Полесье встречается с Черноморцем в рамках второго раунда Зимнего кубка. Стартовый свисток прозвучал в 19:00.

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В первом поединке команде из Житомира удалось обыграть Верес (2:1), а Черноморец в серии пенальти уступил Металлисту. Александр Усик, который несколько дней назад дебютировавший в профессиональном футболе, не попал в заявку Полесья.

После 18 туров УПЛ Черноморец располагается на 13-й строчке. Полесье в Первой лиге только на 9 месте.

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