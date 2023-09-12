Напередодні стало відомо, що 30-річний півзахисник Ювентуса провалив допінг-тест. Погба вже відсторонили на час розслідування справи. Французу загрожує 4 роки дискваліфікації.

Погба офіційно дискваліфікований через допінг

"Ми чекаємо результатів повторного аналізу. До того моменту нічого не можемо сказати. Немає жодних сумнівів, що Поль Погба ніколи не хотів порушувати правила", – цитує Піменту Corriere dello Sport.

Ювентус на офіційному сайті теж відреагував на інцидент. "Ювентус оголошує, що Поль Погба отримав запобіжне відсторонення від Національного антидопінгового трибуналу після результатів аналізів, проведених 20 серпня 2023 року. Клуб залишає за собою право оцінити наступні процедурні кроки", – йдеться у заяві "Старої синьйори".

Нагадаємо, Погба повернувся у Ювентус із Манчестер Юнайтед рік тому на правах вільного агента. Але в минулому сезоні француз через травми зіграв лише 10 матчів в усіх турнірах. У кампанії 2023/24 півзахисник двічі вийшов на поле, а після гри з Удінезе (20 серпня) здав позитивний допінг-тест.