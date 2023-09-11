В організмі Погба був виявлений тестостерон. Французький півзахисник здав допінг-тест після матчу з Удінезе (3:0), і результат виявився позитивним. Про це інформує Gazzetta dello Sport.

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Погба провів усю гру з Удінезе на лавці запасних. Цей матч було зіграно 20 серпня в рамках 1-го туру Серії А.

Тестостерон – це речовина, яку не можна приймати без терапевтичного виключення. Таким чином, Погба ризикує отримати максимальне покарання у вигляді чотирьох років дискваліфікації.

Востаннє в Серії А в допінг-скандал потрапляв захисник Аталанти Хосе Луїс Паломіно – у 2022 році в його організмі було виявлено нандролон. Однак потім аргентинець був виправданий Національним антидопінговим трибуналом.

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