"Для підписання контракту потрібно бажання обох сторін. Джорджо поїхав на Євро і зосередився виключно на цьому. З Ювентусом немає проблем. Ми сказали, що зустрінемось пізніше влітку. Поки ми не сідали з Ювентусом за стіл переговорів.

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Думати про К’єлліні далеко від ігрового поля зараз – це божевілля. Те, що він зробив після розриву передньої хрестоподібної зв’язки, неймовірно. Його мотивує пристрасть, і на Євро ми побачили, що пристрасть все ще сильна. Він був символом Ювентуса протягом багатьох років, і ми чекаємо. Ніхто з інших команд не телефонував, але я б не здивувався, якби вони зателефонували, оскільки зараз він є єдиним вільним агентом у складі чемпіонської збірної Італії", – наводить слова Ліппі Football Italia.

Додамо, що К'єлліні був капітаном Італії на тріумфальному чемпіонаті Європи. 36-річний захисник провів 6 матчів.

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