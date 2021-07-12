Захисник "Скуадри Адзурри" Леонардо Бонуччі на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram опублікував фото з кубком чемпіонату Європи.

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Оборонець Ювентуса провів фотосесію з трофеєм... у ліжку. Пікантності світлині додає той факт, що поруч з Бонуччі у ліжку лежить його партнер по "Старій синьорі" Джорджо К'єлліні. "Не хвилюйтеся, спіть спокійно. Ми його захищаємо", – підписав Леонардо фото.

Нагадаємо, збірна Італії в фіналі ЧЄ-2020 обіграла Англію. Основний і додатковий час завершився внічию (1:1), а в серії пенальті точнішими були італійці (3:2).

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