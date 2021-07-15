"Для подписания контракта нужно желание обеих сторон. Джорджо поехал на Евро и сосредоточился исключительно на этом. С Ювентусом нет проблем. Мы сказали, что встретимся позже летом. Пока мы не садились с Ювентусом за стол переговоров.

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Думать о Кьеллини далеко от игрового поля сейчас – это безумие. То, что он сделал после разрыва передней крестообразной связки, невероятно. Его мотивирует страсть, и на Евро мы увидели, что страсть все еще сильна. Он был символом Ювентуса в течение многих лет, и мы ждем. Никто из других команд не звонил, но я бы не удивился, если бы они позвонили, поскольку сейчас он является единственным свободным агентом в составе чемпионской сборной Италии", – приводит слова Липпи Football Italia.

Добавим, что Кьеллини был капитаном Италии на триумфальном чемпионате Европы. 36-летний защитник провел 6 матчей.

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