Покер Палмера у відеоогляді матчу Челсі – Евертон – 6:0
08:30 - Читать на русском
Челсі Мудрика розбив Евертон Миколенка у поєдинку 33-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Челсі – Евертон на "Футбол 24".
13’ Коул Палмер
18’ Коул Палмер
29’ Коул Палмер
44’ Ніколя Джексон
64’ Коул Палмер
90’ Альфі Гілкріст
13’ Коул Палмер
18’ Коул Палмер
29’ Коул Палмер
44’ Ніколя Джексон
64’ Коул Палмер
90’ Альфі Гілкріст
Палмер відкрив рахунок у зустрічі на 13-й хвилині елегантним ударом у дальній нижній кут. Ще через 5 хвилин Коул головою добив після заблокованої спроби Мадуеке, а до 30-ї Палмер вже оформив хет-трик, скориставшись жахливою помилкою Пікфорда.
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Перед перервою забив ще й Ніколя Джексон. У другій половині Палмер оформив покер ударом з позначки (гравці Челсі влаштували перед цим сутичку, з'ясовуючи, хто битиме пенальті). Гілкірст поставив крапку в зустрічі.
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