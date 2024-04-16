Челсі Мудрика розбив Евертон Миколенка у поєдинку 33-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Челсі – Евертон на "Футбол 24".

Палмер відкрив рахунок у зустрічі на 13-й хвилині елегантним ударом у дальній нижній кут. Ще через 5 хвилин Коул головою добив після заблокованої спроби Мадуеке, а до 30-ї Палмер вже оформив хет-трик, скориставшись жахливою помилкою Пікфорда.

Челсі розніс Евертон покером Палмера – Мудрик лінувався, але отримав оплески, Миколенко страждав через тренера

Перед перервою забив ще й Ніколя Джексон. У другій половині Палмер оформив покер ударом з позначки (гравці Челсі влаштували перед цим сутичку, з'ясовуючи, хто битиме пенальті). Гілкірст поставив крапку в зустрічі.