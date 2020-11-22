Чемпіонат Німеччини, 8 тур

Герта – Борусія Д – 2:5

Голи: Кунья, 33, 79 (пен) – Холанд, 47, 49, 62, 79, Геррейро, 70

Перший тайм завершився за мінімальної переваги Герти – Кунья дальнім ударом вразив ворота Борусії. Проте, на початку другої половини гри гості перевернули ситуацію.

Холанд покером приніс Борусії Д розгромну перемогу над Гертою та поступився місцем наймолодшому дебютанту Бундесліги

Спершу Ерлінг Холанд, який напередодні став володарем нагороди Golden Boy-2020, оформив хет-трик, а згодом перевагу "джмелів" закріпив Геррейро. Кунья з пенальті оформив дубль, скоротивши відставання, але тут же Холанд забив свій 4 гол у матчі та встановив остаточний рахунок гри. Наприкінці поєдинку 20-річний норвежець поступився місцем на полі Юссуфі Мукоко, якому лише позавчора виповнилося 16 – рекорд, який може залишитися вічним.

Борусід Д набрала 18 очок та відстає від Баварії на 1 пункт, посідаючи другу позицію. Герта лише 13-та – 7 балів.