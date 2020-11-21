Чемпіонат Німеччини 2020/21, 8-й тур

Баварія – Вердер – 1:1

Голи: Коман, 62 – Еггештайн, 45

Борусія М – Аугсбург – 1:1

Голи: Нойхаус, 5 – Каліджурі, 88

Вилучення: Фрамбергер, 67 (Аугсбург, друга жовта)

Хоффенхайм – Штутгарт – 3:3

Голи: Баумгартнер, 16, Сессеьйон, 48, Крамаріч, 70 (пен) – Гонсалес, 18, Вамангітука, 27, Кемпф, 90+3

Шальке – Вольфсбург – 0:2

Голи: Вегхорст, 4, Шлагер, 24

Армінія – Байєр – 1:2

Голи: Градецкі, 47 (автогол) – Бейлі, 27, Драговіч, 88

Айнтрахт – РБ Лейпциг – початок о 19:30

Герта – Борусія Д – початок о 21:30

Вердер приїхав в гості у Мюнхен. Бременці в останніх чотирьох турах розписали чотири нічиї, однак Баварія не програвала їм вже 12 років, причому з 2010-го "музики" не відібрали жодного очка. Втім, сьогоднішній поєдинок виявився непростим: вже на 19-й хвилині травму отримав Ернандес, якого змінив Горецка, а на 45-й гості вийшли вперед внаслідок прострілу Сарджента з правого флангу – Еггештайн замкнув його ударом у дальній нижній кут. 0:1!

В другому таймі Баварія прогнозовано підвищила оберти. Вже на 52-й хвилині це вилилось у постріл Дугласа Кости в поперечину, а на 62-й Коман зрівняв рахунок, пробивши головою з гострого кута після подачі Горецки – 1:1. Втім, Вердер не здавався, а нав'язав доволі відкритий футбол з виходами віч-на-віч та небезпечними ударами. Мюнхенці також мали моменти, але більше голів у цьому матчі не забивали. Нічия!

Дуже цікавий поєдинок провели у Зінсхаймі, де Хоффенхайм приймав Штутгарт. Господарі відкрили рахунок на 16-й хвилині зусиллями Баумгартнера, однак вже на 18-й класний дриблінг Гонсалеса на правому краю штрафного з ударом у дальній нижній кут відновив статус-кво. На 27-й же хвилині Ніко замкнув подачу з лівого флангу пострілом у поперечку, а на добиванні зіграв Вамангітука – 1:2!

Хоффе відігрався вже за дві хвилини по перерві внаслідок прориву Сессеньйона на лівий край штрафного з потужним ударом під ближню стійку. За 70-й хвилині господарі ще й заробили пенальті, а Крамаріч впевнено його реалізував – 3:2! Втім, останнє слово залишилось за Штутгартом, який у компенсований час зрівняв рахунок завдяки удару Кемпфа з гострого кута. 3:3!

Борусія М у рідних стінах приймала Аугсбург. Вже на 5-й хвилині Нойхаус відкрив рахунок, зігравши на добиванні після серії заблокованих ударів – 1:0. Цей рахунок тримався майже весь матч, причому з 67-й хвилини гості грали у меншості через другу жовту картку Фрамбергера. Втім, дотиснути Аусбург не вдалося, а на 88-й хвилині Каліджурі красивим пострілом з лету покарав "жеребців" за марнотратство – 1:1. Це був останній гол.

Шальке продовжив свою безславну безвиграшну серію, не здобувши перемоги вже у 24-му матчі поспіль. Ба більше: "кнаппен" на Фелтінс Арені програли Вольфсбургу за тайм – на 4-й хвилині Вегхорст замкнув подачу з кутового, а на 24-й прострілив на Шлагера з лівого флангу. 0:2. Більше голів у цьому матчі не було.

Армінія у рідних стінах дала бій Байєру. Леверкузен забив в середині першого тайму після обіграшу Бейлі з Вірцем, однак на старті другого Градецкі допустив феєричний ляп, неймовірним чином зрізавши м'яч у власні ворота – 1:1. Цей рахунок тримався до 88-ї хвилини, поки Драговіч не забив другий гол "фармацевтів", зігравши на добиванні після пострілу Вайзера. 1:2!