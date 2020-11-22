Чемпионат Германии, 8 тур

Герта – Боруссия Д – 2:5

Голы: Кунья, 33, 79 (пен) – Холанд, 47, 49, 62, 79, Геррейро, 70

Первый тайм завершился с минимальным преимуществом Герты – Кунья дальним ударом поразил ворота Боруссии. Однако, в начале второй половины игры гости перевернули ситуацию.

Холанд покером принес Боруссии Д разгромную победу над Гертой и уступил место самому юному дебютанту Бундеслиги

Сначала Эрлинг Холанд, который накануне стал обладателем награды Golden Boy-2020, оформил хет-трик, а затем преимущество "шмелей" закрепил Геррейро. Кунья с пенальти оформил дубль, сократив отставание, но тут же Холанд забил свой 4 гол в матче и установил окончательный счет игры. В конце поединка 20-летний норвежец уступил место на поле Юссуфе Мукоко, которому только позавчера исполнилось 16 – рекорд, который может остаться вечным.

Борусид Д набрала 18 очков и отстает от Баварии на 1 пункт, занимая вторую позицию. Герта только 13-я – 7 баллов.