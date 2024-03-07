Зоря вийшла уперед на 18-й хвилині. Чурко протягнув м'яч і покотив на Антюха, який одним дотиком пробив під дальню стійку. Герреро міг подвоїти перевагу луганців, якби не заліз у маленький офсайж.

Зоря впевнено перемогла Минай, відірвавшись від четвірки аутсайдерів на 4 очки

VAR врятував Минай від вилучення в дебюті другого тайму. Дмитро Бондаренко спочатку показав Семотюку пряму червону, але після перегляду повтору пом'якшив рішення на жовту. Закарпатцям це ніяк не допомогло – Бугай з тонкої передачі Герреро встановив фінальні 2:0. Зоря була безжальною до своєї легенди Желько Любеновіча, який віддав 8 років луганському клубу.