Покарання легенди у відеоогляді матчу Зоря – Минай – 2:0
19:03 - Читать на русском
Зоря здолала Минай у 20-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Зоря вийшла уперед на 18-й хвилині. Чурко протягнув м'яч і покотив на Антюха, який одним дотиком пробив під дальню стійку. Герреро міг подвоїти перевагу луганців, якби не заліз у маленький офсайж.
Зоря впевнено перемогла Минай, відірвавшись від четвірки аутсайдерів на 4 очки
VAR врятував Минай від вилучення в дебюті другого тайму. Дмитро Бондаренко спочатку показав Семотюку пряму червону, але після перегляду повтору пом'якшив рішення на жовту. Закарпатцям це ніяк не допомогло – Бугай з тонкої передачі Герреро встановив фінальні 2:0. Зоря була безжальною до своєї легенди Желько Любеновіча, який віддав 8 років луганському клубу.
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