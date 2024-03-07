Заря вышла вперед на 18-й минуте. Чурко протащил мяч и покатил на Антюха, который одним касанием пробил под дальнюю штангу. Герреро мог удвоить преимущество луганчан, если бы не залез в маленький офсайд.

Заря уверенно победила Минай, оторвавшись от четверки аутсайдеров на 4 очка

VAR спас Минай от удаления в дебюте второго тайма. Дмитрий Бондаренко сначала показал Семотюку прямую красную, но после просмотра повтора смягчил решение на желтую. Закарпатцам это никак не помогло – Бугай с тонкой передачи Герреро установил финальные 2:0. Заря была безжалостной к своей легенде Желько Любеновичу, который отдал 8 лет луганскому клубу.