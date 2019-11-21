Шахтар – Динамо: КДК УАФ пояснив, чому кияни отримали максимальне покарання за поведінку своїх фанатів

Відповідальний секретар КДК УАФ Ігор Грищенко пояснив, чому київське Динамо отримало максимальне покарання за дії своїх вболівальників під час матчу 14-го туру УПЛ проти Шахтаря.

"Динамо покаране матчем без глядачів і грошовим штрафом у розмірі 500 тисяч гривень. Ми брали до уваги повторність. У 2017-му році була акція фанатів Динамо "100% білий", яка була розцінена нами як дискримінаційна. Відповідальність за неї передбачена тією ж нормою правил – грошовий штраф і один матч без глядачів. Відповідно до існуючих правил, оскільки дана поведінка вболівальників була повторною, обрана жорстокіша санкція.

Динамо покаране за імітацію фанатами вигуків мавп, – секретар КДК УАФ

Дискваліфікація не розповсюджується на найближчий домашній матч Динамо з Маріуполем, адже клуб повинен офіційно отримати рішення і має право на його оскарження", – цитує Грищенка footballhub.com.ua.

Нагадаємо, КДК УАФ прийняв рішення покарати Динамо за расистські вигуки вболівальників на адресу півзахисника Шахтаря Тайсона. Столичний клуб вже повідомив, що буде оскаржувати покарання.

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