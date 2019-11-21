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Шахтар – Динамо: КДК УАФ пояснив, чому кияни отримали максимальне покарання за поведінку своїх фанатів

16:23 1660 Читать на русском
Шахтар – Динамо: КДК УАФ пояснив, чому кияни отримали максимальне покарання за поведінку своїх фанатів
Микола Шапаренко, Тайсон та Віктор Циганков / фото з відкритих джерел

Відповідальний секретар КДК УАФ Ігор Грищенко пояснив, чому київське Динамо отримало максимальне покарання за дії своїх вболівальників під час матчу 14-го туру УПЛ проти Шахтаря.

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

"Динамо покаране матчем без глядачів і грошовим штрафом у розмірі 500 тисяч гривень. Ми брали до уваги повторність. У 2017-му році була акція фанатів Динамо "100% білий", яка була розцінена нами як дискримінаційна. Відповідальність за неї передбачена тією ж нормою правил – грошовий штраф і один матч без глядачів. Відповідно до існуючих правил, оскільки дана поведінка вболівальників була повторною, обрана жорстокіша санкція.

Динамо покаране за імітацію фанатами вигуків мавп, – секретар КДК УАФ

Дискваліфікація не розповсюджується на найближчий домашній матч Динамо з Маріуполем, адже клуб повинен офіційно отримати рішення і має право на його оскарження", – цитує Грищенка footballhub.com.ua.

Нагадаємо, КДК УАФ прийняв рішення покарати Динамо за расистські вигуки вболівальників на адресу півзахисника Шахтаря Тайсона. Столичний клуб вже повідомив, що буде оскаржувати покарання.

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Шахтар – Динамо: Тайсон отримав дискваліфікацію за непристойний жест фанатам киян
12:10
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Теги
Шахтар Шахтар КДК УАФ футбольні фанати Ігор Грищенко Расизм у футболі Шахтар - Динамо Динамо Динамо
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