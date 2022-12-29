Деякі директори проти такого кроку через меркантильні міркування.

У четвер, 29 грудня, перестало битися серце Короля футболу Пеле. Як повідомляє Globo Esporte, сім'я легендарного бразильця попросила Сантос вилучити з обігу 10-й номер.

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Пеле виступав за Сантос із 1956 по 1974 рік і шість разів у його складі ставав чемпіоном Бразилії. Наразі під 10-м номером за команду грає венесуельський півзахисник Єферсон Сотельдо.

У керівництві клубу думки щодо вилучення з обігу футболки з десятим номером розділилися. Частина директорів Сантоса вважає, що "десятка" – важливий бренд, який потрібно продовжувати використовувати.

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