toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
КОЛОС - ДИНАМО ЗОРЯ - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Пограбування року: форвард Реала не дозволив екс-партнерам Луніна залишитись в Ла Лізі

11:27 - Читать на русском
Пограбування року: форвард Реала не дозволив екс-партнерам Луніна залишитись в Ла Лізі
Леганес – Реал – 2:2 / Твіттер ФК Реал Мадрид

Помилка арбітра коштувала колишній команді голкіпера збірної України місця в еліті.

45+1’ Бріан Гіл
79’ Роджер Ассале
 
Серхіо Рамос 9’
Марко Асенсіо 52’
9’ Серхіо Рамос
45+1’ Бріан Гіл
52’ Марко Асенсіо
79’ Роджер Ассале

В останньому турі чемпіонату Іспанії Леганес на власному полі приймав Реал. Екс-партнери нашого Андрія Луніна поступаючись у рахунку по ходу матчу зуміли двічі відігратись.

Серхіо Рамос оформив 11 голів за сезон Ла Ліги – оборонці не забивали стільки понад 25 років

А на 84-й хвилин у матчі виник суперечливий момент, який ще довго обговорюватимуть прихильники "пепінерос" та футбольні експерти. У одній з атак м'яч у штрафному майданчику Реала влучив у руку сербського форварда "вершкових" Луки Йовіча. Однозначний пенальті, який міг врятувати Леганес, арбітр так і не призначив. Навіть після перегляду VAR.

Таким чином, Леганес, якому, аби залишитись в еліті, необхідна була лише перемога, розписав бойову нічию і наступний сезон проведе у Сегунді.

Нагадаємо, саме Йовіч, виступаючи за Айнтрахт, став кривдником Шахтаря у Лізі Європи сезону 2018/19, допомігши німецькій команді вибити "гірників" з турніру в 1/16 фіналу.

Реал розписав бойову нічию із Леганесом – "пепінерос" вилетіли до Сегунди

blog_ava
Колос – Динамо: Київ проповзає в ЛЧ після унікального фіаско – ганебна розв'язка сезону, феєрія не тих динамівців
02:20
31637
Теги
Іспанія Відеоновини Андрій Андрій Лунін Лука Лука Йовіч Леганес Леганес Леганес - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
9
хв
Оболонь-Бровар
19:00
Рух
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук