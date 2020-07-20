Пограбування року: форвард Реала не дозволив екс-партнерам Луніна залишитись в Ла Лізі

Помилка арбітра коштувала колишній команді голкіпера збірної України місця в еліті.

В останньому турі чемпіонату Іспанії Леганес на власному полі приймав Реал. Екс-партнери нашого Андрія Луніна поступаючись у рахунку по ходу матчу зуміли двічі відігратись.

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А на 84-й хвилин у матчі виник суперечливий момент, який ще довго обговорюватимуть прихильники "пепінерос" та футбольні експерти. У одній з атак м'яч у штрафному майданчику Реала влучив у руку сербського форварда "вершкових" Луки Йовіча. Однозначний пенальті, який міг врятувати Леганес, арбітр так і не призначив. Навіть після перегляду VAR.

Таким чином, Леганес, якому, аби залишитись в еліті, необхідна була лише перемога, розписав бойову нічию і наступний сезон проведе у Сегунді.

Нагадаємо, саме Йовіч, виступаючи за Айнтрахт, став кривдником Шахтаря у Лізі Європи сезону 2018/19, допомігши німецькій команді вибити "гірників" з турніру в 1/16 фіналу.

Реал розписав бойову нічию із Леганесом – "пепінерос" вилетіли до Сегунди